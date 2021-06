Paus paarisuhtes. Mida see tähendab ja kuidas käituda

MIS ON PAUS SUHTES?

Otseses mõttes tähendab see seda, et teie ja teie partner ei ole ametlikult lahku läinud, vaid olete nõustunud paarisuhte pausile panema. Nagu mõlemad soovovad, annab lahus olemine võimaluse teil oma olemasoleva suhte üle järele mõelda, oma tunded ümber hinnata ja langetada otsus kas jääda kokku või ikkagi minna lahku.

MIDA ANNAB PAUS SUHTES?

Tavaliselt otsustavad paarid teha pausi, sest neil on probleeme, mida ei suuda kõrvuti olles lahendada. Tülid ja pahameel korduvad, lisades kahtlusi probleemi keskpunkti ühilduvuses. Samal ajal on mõlemale ilmne, et nende armastus on tõeline ja seetõttu ei taha ei teie ega tema teineteist maha jätta. Või võib-olla on mõlemil veidi segased tunded, kuid loodavad siiski, et nad saavad järele mõeldes oma tunnetest aru. Paus paarisuhtes ei ole lõpp, vaid vastupidi, võimalus uuesti alustada. Üksinda hoolega läbi mõeldes mida soovite partnerilt ja mis on teile endale kõige parem.

«Ajutisel lahusolekul on mitmeid eeliseid,» selgitab perepsühholoog Elvira Gasumyan. «Kuigi näib, et eraldute üksteisest, võib väikese pausi tegemine teie sidet tugevdada. Mida tähendab paus paarisuhtes tegelikult? Kõigepealt võimalus oma tandemile uus pilk heita, et väljastpoolt näha, millised on selle õnnestumised ja probleemid, kuidas läbi mõelda ning võimalusel ka enda soovid ja vajadused üle vaadata. Isiklikule ruumile juurdepääsu saades on teil lihtsam mõista partneri rolli oma elus ja seda, kuidas kallima kohalolek mõjutab teid ja teie heaolu. Ja kui kõik sujub plaanipäraselt, siis pärast kokkulepitud aega saate kokku, et öelda teineteisele ausalt mida soovite paarina saavutada ja millega peate ühise tuleviku nimel vaeva nägema. »

MIDA TEHA, KUI SUHE ON PEATATUD?

Ehkki eelised on selged, on suhtepausil ka selged puudused. Peamine puudus on see, et üksteisest pausi võtmine võib toimida eelseisva lahutuse korral ajutise valu leevendava puhkehetkena.

«Suhetes pausi pidades tuleb mõista, miks seda alustatakse ja kuidas käituda, et vähem kannatada,» ütles dr Gasumyan. Vaheaja pidamine pärsib paratamatut kokkuvarisemist, kuid pikendab samas olukorraga seotud valu, kurbust või süütunnet. Seega muutub paus paarisuhtes mitte ainult elupäästvaks puhvriks, vaid ka produktiivseks stressi ja ärevuse allikaks. On lihtne ennustada, et ajutiselt vabade partnerite peades kipitavad pidevalt küsimused nagu «Kus ta on?», «Kellega?», «Mida ta teeb?».

Edukas suhtlemine kalli inimesega põhineb siiras dialoogis. Kui kaalute tõsiselt, kas paarisuhtes teha paus, hoolitsege omaette olemise aja sisu eest: rääkige omavahel avatult ja ausalt ning kehtestage põhireeglid. Nagu öeldud, peaks teil mõlemal olema sarnane nägemus lahusoleku põhjustest ja sellest, mida loodate saavutada.

KUI KAUA VÕIB PAUS PÜSIDA?

Oluline on alustada eraldamise ajaraamist. Kui te ei määra kuupäeva ja olete näiteks rahul nädalase pausi suhtega ning poiss-sõber otsustas vähemalt kuu aega mitte näha, lisab erimeelsus tulevikus probleeme.

Siis tasub arutada, milline käitumine on aktsepteeritav ehk mida olete nõus lubama. Nii iseendale kui temale. Näiteks, kas teil on hea lahus elades teistega kohtingutel käia või olete pausil selleks, et enda suhet päästa?

KUIDAS ALUSTADA SUHTLEMIST PÄRAST PAUSI?