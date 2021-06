Briti kuningakoja naised võitlesid riietumisreeglite vastu ja said moeikoonideks

Juba aastasadu on Briti kuninglik perekond mänginud olulist rolli mitte ainult Suurbritannia, vaid kogu maailma poliitilises, majanduslikus ja sotsiaalses sektoris. Kuigi inglastel on ütlus, et monarhia «valitseb, kuid ei valitse», kohandatakse poliitilisi suundi sageli kuninganna otsustega. Inglased jälgivad alati tähelepanelikult valitseva dünastia liikmete elu. Sel põhjusel saavad kuningliku pere liikmed eeskujudeks või tänapäevases tähenduses trendiloojateks. Sageli seadsid nad seniseid etiketi- või riietumisreegleid rikkudes paika kümnendi uued moesuunad Riided, mida armastasid kanda kuningliku perekonna naised, muutusid moraalinormiks ja trendiks kogu maailmas.