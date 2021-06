Petmisel on palju põhjuseid. Kas andeks anda, on juba iseasi.

Kes petab sagedamini - mehed või naised? Haha, te ütlete muidugi, et mehed! Ja teil on vähemalt praegu õigus. Aastakümnete pikkune statistika kinnitab, et meessugu petab üldiselt rohkem. Ameerika 2018. aasta uuringus avastasid psühholoogid siiski nüansi: 18-29-aastaste naiste truudusetus edestas mehi. Küpsematel naistel pole abielurikkumiseks aega, nagu selgus.