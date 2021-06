Naine jagab muret: põlgan siiani kallimat 10 aastat tagasi tehtud vea tõttu

«Olen oma mehega juba 15 aastat koos olnud, kuigi me pole abielus. Meie vahel on kõik hästi, kuid suhtest napib kirge. Kui olime paar aastat koos olnud, tuli välja, et ta pettis mind korduvalt erinevate naistega. See oli oma 10 aastat tagasi, kuid mida aeg edasi, seda rohkem oma meest sellepärast põlgama hakkan.