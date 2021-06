Rannahooaeg on alanud ja inimesed veedavad parema meelega aega valgel rannaliival peesitades, kui umbses kontoris töötades. Kuna suvi on alles alguses, tasub meelde tuletada päikesekaitse- ja nahahoolduse põhitõed. Proviisor Anne-Mai Rogenbaum ja dermatoloog Elo Kuum õpetavad, kuidas suve tervist kahjustamata nautida!

Dermatoloog Elo Kuum (Fertilitase erakliinik, The Health Clinic) selgitab, et päikesekiirgusel on nahale lühi- ja pikaaegsed mõjud. Tema sõnul kahjustavad nahka nii UVB- kui UVA-kiired, kuid ka nähtav ja infrapuna valgus. «Kohene ja nähtav päikesekahjustuse tunnus on päikesepõletus, mida põhjustavad UVB-kiired (290–320 nanomeetrit),» räägib dermatoloog. «UVB-kiired kahjustavad nii nahka kui veresooni – nahk muutub hapramaks ning võib paiguti omandada punaka tooni.» UVB-kiired mõjutavad oluliselt ka nahavähi teket.