SODIAAGISALADUSED ⟩ Pane tähele! Just neil kuupäevadel näed sa kõige tähenduslikumaid unenägusid

Neil kordadel võib olla, et selle põhjuseks on Kuu, mis on intuitsiooni, sügaval sisimas asuvate tunnete ja emotsionaalse vundamendi sümbol. Nimelt on su unenäod tavaliselt kõige kirkamad siis, kui Kuu teeb transiidi läbi Neptuuni juhitud 12. maja.

Neptuun on sodiaagi kameeleon ja ta on seotud Kalade tähemärgiga ja 12. majaga. 12. maja on unenägude, nähtamatu maailma, aga ka karma kodumaja. See ala su sünnikaardil näitab, mis toimub kulisside taga, kuid see on veelgi sügavama tähendusega. See on alguste ja lõppude sümboliks, näitab ära su karmalised mustrid ja vihjab alateadvusele.