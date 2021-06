Eestisse imporditud veinidest 2,45 protsenti tuleb Gruusiast. Seda pole küll nii suur turuosa, kui kuulub Itaalia (24,3) ja Prantsusmaa (23) veinidele, kuid siiski teab ilmselt iga eestlane, et Gruusia veinid on olemas ning on ehk kuulnud nii mõndagi neid puudutavat müüti.