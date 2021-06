VIDEO ⟩ Peterburi politseinik ronis redeliga aknast sisse, et nutvat last lohutada

«Kohale jõudnud politseinikud avastasid, et viie-aastane poiss oli üksinda korterisse luku taha pandud ja oli väga hirmul,» ütles politsei pressiteenistus.

Kohale oli kutsutud ka päästeteenistus ja vanemseersant Oleg Puževski otsustas seejärel mööda tuletõrjujate üles seatud redelit kolmandale korrusele ronida, et laps maha rahustada, kirjutab Komsomolskaja Pravda.

Peagi selgus, et poiss on immigrantidest vanemate laps ja kuna perekond on pärit Kesk-Aasiast, siis ei rääkinud ta praktiliselt üldse vene keelt. Sellest hoolimata õnnestus politseinikul põngerjas maha rahustada.