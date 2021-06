Marss saab Lõvis inspiratsiooni – ta on julge, tormab vapralt tegevusse (ja isegi lahingusse) ning õilmitseb eriliselt loomingulise energia tuules. Kui Marss Vähis on meid seni teinud uniseks ja uimaseks, sentimentaalseks ja õrnaks, siis nüüd asjalood muutuvad. Marss Lõvis ütleb, et julge hundi rind on rasvane ning haavlite pärast ei tasuks muret tunda!