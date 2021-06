Seksuoloog kirjeldab avameelselt üheksat peamist viga, mida naised oraalseksi ajal teevad

On palju koolitusi ja käsiraamatuid, mis kirjeldavad suuseksi põhitehnikaid ja teostamise peensusi. Neist leiab peaaegu igasuguseid nõuandeid, näiteks kuidas teha «sügavat kurku», kuigi naine pole tegelikult valmis tegema seda nii, nagu see mehele (tõenäoliselt) meeldiks. Kõige selle jaoks on mõned põhiprintsiibid, mida sageli rikutakse ja seetõttu saavad partnerid palju vähem naudingut või ei saa seda üldse. Seetõttu loetleme siin kõige levinumad vead ja selgitame, kuidas neid vältida.