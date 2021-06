Aju ja naudingud: miks meile meeldivad rasvased toidud, seks ja sport

Inimene saab nautida ostlemist, mediteerimist, õppimist, alkoholi, hommikuni tantsimist, palvetamist, internetis surfamist jne. Tegevused on väga erinevad, aga naudingu tekkimise mehhanism on kõigil juhtudel sama.

Rõõm on seotud väikese omavahel ühendatud ajupiirkondade rühma aktiveerimisega, mida nimetatakse eesmise aju naudingu närviringluseks.

Rõõm on imeline asi, kuid sellel on ka varjukülg: sõltuvus. «See on seotud pikaajaliste muutustega neuronite elektrilistes, morfoloogilistes ja biokeemilistes funktsioonides,» kirjutab professor Linden. «Need muutused põhjustavad paljusid sõltuvuse ilminguid, sealhulgas sõltuvuste (vajadus üha suuremate naudingudooside järele), isude ja enesesse tõmbumise ägenemisi.»

Kõige kindlam viis sõltuvusest üle saada, on mõista selle olemust.

RASVANE, MAGUS JA SOOLANE

Neuroteaduse vaatenurgast tulenevad meie isud hormoonide ja neurohormoonide keerulise ning mitmetahulise koostoime tulemusel. Soov midagi head süüa ei pärine maost ega soolestikust, vaid hüpotalamusest. Just see ajuosa annab märku värskenduse vajadusest, hinnates meie emotsionaalset ja füüsilist seisundit, kellaaega, küllastust, aga ka juba kehasse sattunud valkude, rasvade ja süsivesikute hulka.

Toidu imendumise protsess põhjustab dopamiini vabanemist, mida me subjektiivselt kogeme naudinguna.

Miks tõmbab meid nii magus, soolane ja rasvane toit, mida ei peeta tervisele kõige kasulikumaks? Nälga saab rahuldada ka salatiga, kuid enamik inimesi eelistavad pitsat. Ja miks meil on nii raske piirduda ühe tüki koogiga?

Toidu tarbimise protsess käivitab neurotransmitteri dopamiini vabanemise, mida me subjektiivselt kogeme naudingutundena. Dopamiini nimetataksegi naudinguhormooniks.

«Kaugete eelajalooliste esivanemate toitumisharjumuste tõttu oleme geneetiliselt programmeeritud teatud maitseid ja lõhnu armastama,» kirjutab David Linden. Lisaks on just selline toit kiire toimega. Veres glükoositase tõuseb ja mõnda aega tunneme end rõõmsamate ja energilisematena.

Uuringu autor selgitab: «Tugevad ja kiiresti tekkivad naudingusignaalid tekitavad rohkem sõltuvust.» Huvitav on aga see, et just magusate ja rasvaste toitude koosmõju põhjustab liigset sõltuvust, tekitades naudingukeskuste märkimisväärselt suurema aktiveerimise.

Laboratoorsete rottidega tehtud katsete käigus märkasid teadlased, et katsealused, kes olid juba söönud ja keeldusid tavalisest toidust, olid valmis magusa ja rasvase toidu söömist jätkama. Sarnane lugu juhtub ka meiega, kui pärast rikkalikku õhtusööki ei suuda me desserdist loobuda.

SEKS

Ka orgasmi ajal vabaneb dopamiin. Orgasmimõnu on aga tugevam kui magustoidul. Mis on selle põhjus?

«Orgasm on mitmetahuline kogemus, millel on erinevad sensoorsed, emotsionaalsed ja muud komponendid,» selgitab David Linden. «See on ainulaadne kogemus, kus tajume kõiki mõnuaspekte koos.»