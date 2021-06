6 küsimust, mis aitavad kindlaks teha, kas sa oled suhteks valmis

«Ma soovin, et keegi oleks mult kolm aastat tagasi küsinud, kas ma olen üldse suhteks valmis,» kirjutab Kirstie Taylor Mediumis. Ta oli just lõpetanud vägivaldse suhte ja sellest pääsenud ja tegelikult oli viimane asi, mida ta vajas, uude suhtesse hüppamine. Tema oli just üks neist inimestest, kes uskus, et kui armastust pidevalt taga ei aja, siis jääd rongilt maha ja võimalus libiseb käest.