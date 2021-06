VIDEO ⟩ Neiu postitatud video pani netirahva kihama - kas saad aru, kumb on ema ja kumb tütar?

Vahel on pereliikmed või sugulased nii sarnased, et neil on pea võimatu vahet teha. TikToki kasutaja Liza Gulyaewa käest küsitakse sageli ta vanust, kuna ta näeb väga noor välja. Liza on Moskvast pärit modell, kes elab praegu Londonis. Neiu arvab, et on head geenid pärinud oma emalt, vahendab TheSun.

Liza ema on 45-aastane, kuid näeb välja nagu tema kaksikõde. Neiu postitatud video pani netirahva kihama ning kommenteerijad ei mõista, kuidas ema ja tütar nii sarnased välja näevad. Videot on vaadatud üle 2,1 miljoni korra ning see on kogunud üle 446 500 meeldimise.