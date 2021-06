Mõned punnid tekitavad rohkem ebamugavust kui teised - need on punased, valulikud ja paistavad ka jumestuskreemi alt välja. Tuleb meeles pidada, et selliseid vistrikke ei tasu nokkida. Pigistamine võib tekitada põletikulise reaktsiooni, millest jäävad alles armid. Kui sind häirivad punetavad ja tundlikud vistrikud, siis on TikTokis levimas nutikas nipp, mille abil neist lahti saada. Nimelt, soovitatakse punetuse leevendamiseks kasutada silmatilku.