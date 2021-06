Arstid tõdevad, et naised ei tohiks intiimpiirkonna puhastamiseks kasutada sidrunit või teisi tsitruselisi puuvilju, kuna need võivad vagiinat ärritada. Paraku on sotsiaalmeedias just selline trend hiljaaegu levima hakanud. Mitmetes foorumites üritatakse keelitada pahaaimamatuid naisi trendiga kaasa minema, öeldes, et sidruniveega pesemine aitab ennetada ebameeldivat lõhna ja rasedaks jäämist, kirjutab DailyStar.