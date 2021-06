Kuidas 16-tunni vaheduvpaast aitab rekordajaga kaalust alla võtta

Pikka aega on eksperdid propageerinud regulaarseid söögikordi, väites, et viis söögikorda päevas suurendab ainevahetust ja aitab kiiremini kaalust alla võtta. Seetõttu kardavad paljud naised hommikusööki vahele jätta ja sunnivad end näksima ka siis, kui neil pole nälga. Kuid kas meie keha vajab tõesti sellist režiimi? Suhteliselt hiljuti jõuti järeldusele, et esimese söögikorra vahele jätmises ja lõunasöögi või isegi õhtusöögini «näljastreigi» pidamises pole midagi halba. Isegi kui see on vastuolus kõigi õige toitumise põhimõtetega, mida me varem teadsime, aitab vahelduv paast tõesti kaalu langetada ja keha parandada. Elle sai lisateavet vahelduva paastumise praktika kohta.

Vahelduv paast on kaalulangusdieet, mis hõlmab perioodilist toidust keeldumist. Kõige populaarsem meetod on süsteem 16/8 - täielikult toidust hoidumine 16 tundi ja 8 tundi, kui saate süüa. Sel viisil söömine põhjustab keha rasvavarude põletamist. Paastumise peamine eelis on see, et toidust ei pea üldse loobuma, piisab kas hommiku-, lõuna- või õhtusöögi vahelejätmisest. Emotsionaalselt on see palju lihtsam kui absoluutne nälgimine või näiteks mahlade paastupäevad. Lisaks pole toodetele piiranguid, mis tähendab, et saate endale lubada natuke väikseid nõrkusi: magustoidud, praetud toidud, leib, saiakesed.