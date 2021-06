Avaldati esimesed sõnad, mis Christian Eriksen teadvusele tulles meeskonnakaaslastele saatis

Tänasel pressikonverentsil andis Taani meeskonna arst Morten Boesen ülevaate, et jalgpalluri seisund on stabiilne ning täiendavate uuringute jaoks on ta haiglas järelvalve all. Vaatajateni toodi ka teave, mis olid sportlase esimesed sõnad teadvusele tulles.