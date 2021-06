Rebecca Cullen kirjutab Mediumis, et nii juhtus just temaga. Ta avastas, et nüüd ei otsi ta enam Seda Õiget ning bioloogilise kella vaikimisega koos on muutunud ka tema ootused potentsiaalsele partnerile. Netist kaaslase leidmine tundus aga alguses hirmutav.