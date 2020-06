Ketlin Polma on sündinud šopahoolik, kes otsustas paar kuud tagasi koroonakriisi trotsides, et pöörab lapsepõlvest alguse saanud kire äritegevuseks. Kui Ketlin peab end olemuselt pigem poisilikuks, siis kuumadel suveüritustel paneb ta siiski selga napi seeliku ja kõrged kontsad.

Mitmetes erinevates koolis õppinud 25-aastane Ketlin Polma otsustas pärast gümnaasiumi lõpetamist, et soovib baari tööle minna. See oli ainus eriala, mis teda tõeliselt paelus. Sihikindel ja motiveeritud Ketlin läbis baarmenikoolituse ja asuski üsna pea oma unistuste töökohale.

Paraku läks mitmeid aastaid kestnud baaritöö koroonakriisi tõttu vett vedama, aga hakkaja Ketlin ei jäänud käed rüpes istuma. Endisest baaridaamist sai trendikaid rõivaid müüv ärinaine. Ketlin on püsti pannud showroomi, kus leidub riideid ka kurvikatele naistele.

Ketlin Polma enda loodud showroomis FOTO: Remo Tõnismäe

Lisaks baaritööle on Ketlin olnud kolm aastat driftitüdruk. Meeleolukad driftiüritused tekitasid tiheda töögraafiku vahele suurepärast lõõgastust, kuid nüüd on aeg aeg driftitüdruku «teatepulk» üle anda uutele neidudele.

Kuidas sõbrad sind iseloomustavad - milline inimene oled?

«Ma olen suhteliselt veidrik. Mul on omad naljakad küljed, mis muudab minuga koosolemise lõbusaks ajaveetmiseks. Ma olen väga otsekohene inimene - puudub filter. Ma hoian oma sõpru väga, kui keegi teeb neile liiga, tuleb minus sarviline pool välja.

Ma ei pea end väga tüdrukulikuks, sest ema käis pikad päevad tööl ja veetsin palju aega isaga, kellega mängisime poistele sobivaid mänge. Kui mul on valida, kas lähen räägin meeste või naistega, siis valin igal juhul meesterahvad, sest jõuan nendega kiiremini jutulainele. Mul on nendega vestlemisel rohkem ühist.

Ma ei tea, mida tüdrukud omavahel räägivad, aga mehed ütlevad asju konkreetsemalt välja. Agega hakkasin ka seetõttu suhtlema, kuna sain aru, et ta pole tüüpiline tüdruk (ka driftitüdruk Age eelistas nooremana pigem poiste seltskonnas olla - loe siit!).»

Ketlin Polma driftiüritusel FOTO: Erakogu

Kuidas otsapidi rõivamüügi ärisse sukeldusid?

«Olen juba väiksest peale šoppamist armastanud. Mu emale meeldis samuti ostlemine ja ta võttis mind tihti kaasa. Ta käis Soomes ja mujal välismaal riideid ostmas. See oli ühine ema-tütre tegevus.

Nüüd, kui mul baarmeni-asi koroonakriisi tõttu vett vedama läks, siis otsustasin, et kuna riiete teema on mulle nagunii südamelähedane olnud, siis mis oleks veel parem, kui riidepood teha.

Rõivamüügi konkurents on suur. Ma püüan silma paista võimalikult erineva kaubaga, et mitte pakkuda tüüpilisi rõivaid, mida kõik juba nagunii kannavad. Kuigi olen tegelenud värske äriga alles kaks kuud, tekib kliente aina juurde ja tuntakse huvi.»

Ketlin Polma peab end olemuselt küll üsna poisilikuks, aga tema rõivakaupluses leidub väga palju roosat ja naiselikku. FOTO: Remo Tõnismäe

Milliste hobidega tegeled, kui rõivaäri ja töö kõrvale jätta?

«Mulle on umbes alates nelja-aastasest saadik tantsimine meeldinud. Olen omal ajal kõikides tantsuringides osalenud. 22-aastasena lõpetasin tantsimise ära, sest töömaht oli nii suur ja ei jagunud enam aega.

Viimasel ajal olen avastanud uue tegevuse - mulle meeldib küpsetada kooke. Mina, kes ma pole mitte kunagi kodus kokkamist nautinud. Iga päev on vaja uusi asju küpsetamise näol katsetada. Peika kiidab heaks ja mulle ka maitseb!»

Oled juba kolm aastat driftiüritustel lippu lehvitamas käinud. Kuidas driftineiuks sattusid?

Käisime Agega (loe lähemalt siit!) ühises tantsutrennis ja treeneri peika oli driftija. Kõigepealt esinesime umbes paar aastat driftiürituse vaheaegadel tantsunumbritega. Kolm aastat tagasi küsis Age minult ja Sandralt (loe siit!), kas tahaksime driftitüdruteks hakata ja olin nõus. Olin väga meelitatud, et mind driftineiuks võeti.

Mind küll kutsuti driftineiuks ja ma konkursil osalema ei pidanud, aga ega poleks julgenudki. Olen alati veidi kurvikam neiu olnud. Mulle on alati meeldinud tossudega käia ja ei meeldi kontsakingad.»

Vasakult: driftitüdrukud Sandra Alliksaar, Ketlin Polma ja Age Ermos. FOTO: Indrek Pajuste/Eesti Drifti Liit

Kuidas ja millal autode vastu huvi tekkis?

«Väiksena käisin isaga autoplatsidel kaasas. Mul pole olnud kunagi vajadust autokooli minna, sest sõbrad alati sõidutavad.

Autod on mulle alati meeldinud: mida kiirem, seda parem ja kui kurvi ka võtta osatakse, siis eriti äge!»

Oled klubides tantsinud ja driftiüritustel rahva meelt lahutanud. On sinus alati enesekindlus ja julgus olemas olnud?

«Ütleme nii, et kui «lavale» jõuan, võin särada. Aga protsess lavani tekitab pabistamist - võin viimasel hetkel ära ka öelda, kui mingitest piiridest end üle suruda ei suuda. Esinemine meeldib mulle väga, aga kõik sellele eelnev mitte.

Õnneks driftipere oli nii kitsas ja kõik hoidsid omavahel kokku. Pärast paari üritust tundsin end juba väga vabalt ja koduselt. Tuleb tunnistada, et ega ma väga ei näidanud välja, kui kartsin - elasin emotsioonid sissepoole.»

Ketlin Polma FOTO: Erakogu

Kuidas driftiüritused sinu tööelu mõjutasid?

«Töötasin kasiino baaris ja vahetused olid pikad. Kui sain paar nädalavahetust vabaks, oli see nagu puhkus - lihtsalt nii tore oli. Töö juures oldi alati väga arvestavad, kui mõnda nädalavahetust vabaks vajasin.

Ma väga ootasin driftiüritusi, sest need mõjusid nii lõõgastavalt. Teadsin, et seal on omad inimesed, saan rahus tšillida.»

Kuidas vanemad driftineiu rolli suhtusid, et miniseelikus üritustel lippu lehvitamas käid?

«Nad küsisid pidevalt pilte näha ja pidasid mu hobi toredaks. Nad olid alati väga vaimustuses ja küsisid üritustest videosid näha. Kui telekasse sattusin, olid nad õnnelikud.»

Kuidas sinu armuelu driftiürituste aegadel edenes?

«Mul oli kolme aasta vältel mõned peikad. Tekkisid suvearmastused, kes olid ka ise driftisõitjad.»

Ketlin Polma FOTO: Erakogu

Meenuta kõige piinlikkumat seika driftiürituselt?

«Kõige erksamad hetked on need, kui raadiosaatjast teatatakse meile edasipääsenud autode numbrid. Kohtunikud arutavad omavahel ja meieni jõuab läbi raadio lihtsalt mingi lause osa. Hõikame kuuldud numbri välja, kes tegelikult pole edasipääsenute hulgas.

Sellisel juhul parandab õhtujuht eksimuse ja üritus läheb edasi. Nii piinlikud on need hetked, aga pärast ajab muidugi naerma.»

Milliste tunnetega driftitüdruku ameti maha paned?

«Kurb on, aga samas kolm suve oli piisav. Driftirahvast on raske eemale hoida.

Kui nad said teada, et me uuel suvel enam meelt lahutama ei tulegi, siis paar inimest kirjutasid ja puistasid südant, kui omadeks inimesteks saanud olime.

Eks vanus on ka juba sealmaal, et oleks aeg millegi muuga tegelema hakata. Nüüd on nooremate kord! Kui vaba aega on, siis kindlasti käin üritustel ikka edasi.»

Ketlin Polma FOTO: Erakogu

Millised õpetussõnad tulevastele uutele driftitüdrukutele edasi pärandad?