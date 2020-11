Aasta klassijuhataja nominent Svetlana Udras: oma klassis olen kuninganna, minu sõna on seadus!

«Enne kooli jõudmist töötasin 20 aastat SEB pangas. Alustasin tellerina, edasi olin harukontori juhataja, laenuhaldur, HelpDeski ja Kontaktikeskuse töötaja,» jutustab Svetlana Udras, kelle hooleks jäid pangas ka koolitused. «Koolitasin uusi töötajaid, kes alles tulid tööle panka, tegin täiendkoolitusi olemasolevatele töötajatele. Isegi vene keelt õpetasin,» meenutab ta. «Mul on ikka olnud sees õpetamise kirg.»

Klassijuhatamise asemel panka

Tõele au andes pidi Svetlana Udras hariduspõllule tööle jõudma juba ammu. «Ma olin gümnaasiumi lõpetades 100 protsenti kindel, et minust saab õpetaja. Viisin paberid Tallinna Ülikooli loodusainete õpetaja erialale,» räägib Udras.

Selleks ajaks, kui ulatati lõpudiplom, oli noore inimese hinge hiilinud aga kahtlus. Viimase kursuse praktika tegi kujukalt selgeks, kui nõudliku ameti ta endale valinud oli. «Palju tööd ja nagu mulle siis tundus - mõttetut tööd! Lisaks ainetundidele ka klassijuhatamine! Just viimane sai otsustavaks teguriks, miks ma otsustasin kooli tööle mitte minna, ma ei tahtnud olla klassijuhataja.» Tagantjärele ajavad need mälestused naerma, oli ju Svetlana Udras käesoleval sügisel parimate haridustöötajate valimisel just aasta klassijuhataja nominent.

Pangas töötades hakkas kunagine kutsumus endast jälle märku andma. «Mõtlesin alguses andragoogika eriala peale, kuid üha enam hakkas huvi pakkuma erivajaduste teema. Astusin Tartu Ülikooli eripedagoogika erialale, samal ajal töötasin edasi pangas. Lõplikku karjääripööret tegema pani mind lõpuks just asjaolu, et pangas mind koolitajana väga hinnati, mind valiti koguni parimaks sisekoolitajaks. See motiveeris ja julgustas mind tegema uut sammu. Olin juba jõudnud tunnetuseni, et täiskasvanud edukad pankurid saavad ka ilma minuta väga hästi hakkama. Tahtsin panustada noortesse, kes alles valivad oma teekonda,» kirjeldab Svetlana Udras mõtteid, mis viisid ta lõpuks Lasnamäe Gümnaasiumi. Alguses loodusainete peale, nüüd annab õpetaja Udras lisaks ka geograafiat ja majandust. On kooli eripedagoog ja HEV-koordinaator. Ning nali naljaks - ka klassijuhataja.

Õpetaja, kes väljendab tundeid

Oma karjääripööret kirjeldab ta sõnadega: «Ülimalt rahul, ei kahetse üldse!» Ja kui küsida, mis teda siis töö juures kõige enam innustab, tuleb vastuseks: «Lapsed!»

Pikka aega vaid täiskasvanukoolitusega tegelenud Svetlana Udrasel on väga eriline klapp ka noorema põlvkonnaga. Lapsed armastavad teda ega pelga seda välja näidata. Õpetajate päevaks tõi 6. klassi poisike kaardi, sees gloobuse pilt ja juures kiri: «Te olete minu lemmikõpetaja».

Samasugust tunnustust jagatakse talle küll kõnes, küll kirjas sageli. Ja kui klassijuhataja Udras küsib oma hoolealustelt, kus korraldada klassiõhtu, siis kostab vastuseks üksmeelne: «Aga loomulikult teie juures!» Mis on juba kindel märk õpetaja populaarsusest.