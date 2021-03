NAISTEJUTUD ⟩ Kestva suhte saladus: korralik sõnnikulaotamine ja kõva tuhnimine

Miks lõpetada suhe, mis justkui on täitsa okei? Millal peaks hambad risti suruma ja ikkagi pingutama? Millal on okei öelda, et olgugi, et inimene on tore, on ilmselt käes hetk liikuda edasi mööda erinevaid radasid? Kas see on allaandmine või eluterve vabaks laskmine?