Aspektid on nurkkaugused planeetide vahel, mis näitavad, kuidas nende kahe planeedi energiad omavahel suhestuvad. Oleme rääkinud Ptolemaiose ehk suurtest aspektidest, milleks on ühendus, opositsioon, kvadraat, trigoon ja sekstiil. Nende aspektide mõju tuleb tavaliselt kõige tugevamini esile ja sellepärast enamasti vaadeldaksegi eelkõige just neid.